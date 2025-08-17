"Israël ne va pas rester indéfiniment les bras croisés face aux provocations d’Emmanuel Macron" (Meyer Habib)

Articles recommandés -

L’ancien député Meyer Habib, figure politique très engagée sur la défense d’Israël, a vivement réagi à l’hypothèse de la fermeture du consulat français à Jérusalem. Dans une publication sur X, il a dénoncé ce qu’il considère comme une provocation du président Emmanuel Macron, à la suite de la décision française de reconnaître un État palestinien.

« Ce qui est certain, c’est qu’Israël ne va pas rester indéfiniment, les bras croisés, face aux provocations d’Emmanuel Macron », écrit Habib. Selon lui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou « me l’a confirmé lors de notre rencontre mardi dernier ». L’ancien député affirme également avoir échangé avec le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, qui serait « sur la même ligne », et avec Amichai Chikli, ministre chargé de la lutte contre l’antisémitisme, qui lui aurait confirmé par téléphone que le sujet avait été discuté au conseil des ministres.

Meyer Habib estime qu’« il y aura forcément une réponse de la part des Israéliens ». Parmi les mesures envisagées, il cite « la fermeture du consulat de Jérusalem, que la France considère de facto comme l’ambassade de l’Autorité palestinienne, alors qu’il est situé au cœur de Jérusalem », mais aussi « l’extension de la souveraineté juive sur la majeure partie de la Judée-Samarie », précisant que « l’une n’empêchant pas l’autre ».

Très critique envers Emmanuel Macron, Meyer Habib l’accuse de vouloir « faire un immense cadeau au Hamas » et d’être « en train de détruire les relations entre la France et Israël ». Il appelle le président français à « se ressaisir et à ne pas donner une prime aux djihadistes et aux terroristes islamistes qui ont défiguré la France ».

Concluant son message, Meyer Habib affirme parler au nom des « Français d’Israël qui l’ont plébiscité lors des cinq dernières élections », et qui seraient aujourd’hui « écœurés, comme tous les amis d’Israël et comme la majorité du peuple français ».