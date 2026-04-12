Israël officialise huit nouvelles localités en Judée-Samarie

Le ministère israélien de l’Intérieur a annoncé la reconnaissance officielle de huit nouvelles localités, une décision qui marque l’aboutissement de leur intégration administrative au sein de l’État. Cette mesure s’inscrit dans une dynamique plus large ayant conduit à la régularisation de 33 communautés au cours des quatre derniers mois, après l’attribution récente de 25 statuts similaires.

Parmi les localités concernées figurent Ganim et Kadim, évacuées lors du désengagement de 2005 et aujourd’hui en cours de réinstallation, ainsi que plusieurs implantations situées dans les conseils régionaux de Binyamin et de Samarie. Certaines communautés, comme Alon, obtiennent pour la première fois un statut indépendant après des décennies de rattachement administratif à d’autres localités. D’autres, issues du mouvement des "jeunes implantations", voient leur situation pleinement régularisée.

Au-delà de l’aspect symbolique, cette reconnaissance permet aux localités concernées de bénéficier d’une autonomie administrative et budgétaire, facilitant l’accès à des services essentiels tels que l’approvisionnement en eau, la sécurité, les services postaux, ainsi que des budgets structurés pour l’éducation et l’action sociale. Le processus a été finalisé après plusieurs étapes administratives, notamment la validation des limites territoriales par le commandement militaire.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a salué cette avancée, la qualifiant de "réalisation majeure" et soulignant qu’elle s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la présence israélienne en Judée-Samarie. Il a également évoqué le retour dans certaines localités évacuées comme une étape "importante et symbolique", tout en affirmant que ces mesures participent à empêcher l’émergence d’un État palestinien dans la région.