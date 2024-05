Israël passe du recueillement de Yom Hazikaron aux festivités de Yom Hatsmaout sur fond de guerre

Israël passera lundi soir du recueillement de Yom Hazikaron (Jour du souvenir pour les soldats tombés lors des guerres d’Israël et des victimes du terrorisme) à Yom Haatsmaout (Fête de l’indépendance d’Israël) sur fond de guerre. Le premier s’est révélé particulièrement sombre et le second en demi-teinte après les attaques sanglantes du 7 octobre.

Océane Shapiro/ i24NEWS

Yom Hazikaron s’est déroulée dans une atmosphère plus lourde qu’à l’accoutumée, chaque Israélien ayant en tête ses compatriotes assassinés le 7 octobre et les otages toujours retenus dans la bande de Gaza par les terroristes du Hamas. Les festivités de Yom Haatsmaout seront quant à elles réduites pour les mêmes raisons et les défilés aériens et maritimes n’auront pas lieu, en raison de la priorité accordée par Tsahal à la guerre en cours. L’allumage traditionnel des flambeaux qui a habituellement lieu sur le mont Herzl, à Jérusalem, devrait se dérouler dans les localités frontalières de Gaza meurtries par les attaques du 7 octobre, ainsi que dans les bases de Tsahal qui ont subi de lourdes pertes ce jour-là. Un communiqué officiel a indiqué que ces mesures avaient pour but de refléter "l’atmosphère générale de deuil, de perte et de profonde douleur du peuple d’Israël".

Laura Jeanneau/i24NEWS

Jérusalem et Tel Aviv ont annulé les feux d’artifices traditionnels et les Israéliens désignés pour allumer les torches de Yom Haatsmaout, habituellement choisis car considérés comme exemplaires, l’ont été cette année pour leur "héroïsme" le 7 octobre ou lors de la guerre qui en a découlé.