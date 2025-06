Israël : plainte collective contre El Al accusé d'avoir "profité d'une tragédie nationale" pour augmenter ses prix

Les critiques concernant l'envolée des prix des billets d'avion et les profits records d'El Al arrivent devant les tribunaux. Une action collective a été déposée mercredi matin contre la compagnie aérienne, l'accusant d'avoir "exploité une tragédie nationale sans précédent pour générer d'énormes profits sur le dos de ses clients".

Des accusations de monopole abusif

Dans la plainte déposée par l'avocat Ilan Vardnikov devant le tribunal de district de Lod, il est allégué qu'El Al a "profité de l'éclatement de la guerre le 7 octobre 2023 pour établir un monopole sur la plupart des lignes aériennes qu'elle exploite, et a abusé de sa position pour augmenter illégalement les prix des vols de manière immorale".

Le document juridique dénonce "l'extorsion du prix d'un service essentiel et irremplaçable en temps d'urgence par un détenteur de monopole, dans le but de se remplir les poches ainsi que celles de ses employés et actionnaires avec des milliards de shekels, alors que des milliers de citoyens et soldats israéliens sont tués, kidnappés et blessés dans la guerre".

Des bénéfices exceptionnels en temps de crise

Les données incluses dans la plainte révèlent qu'en 2024, El Al a enregistré un bénéfice net exceptionnel d'environ 554 millions de dollars, voire 771 millions après neutralisation des subventions spéciales et des charges fiscales comptables. Un bond sans précédent comparé aux "seulement" 113 millions de dollars de bénéfice en 2023.

"Le bénéfice net d'El Al en 2024 est supérieur à l'ensemble des bénéfices cumulés de la compagnie au cours des 15 années précédant la guerre", précise la plainte. Les préjudices causés aux clients "en raison de l'augmentation des prix des vols El Al sont estimés à environ 483 millions de dollars américains, auxquels s'ajoutent des dommages non monétaires d'environ 115 millions de dollars".

Une hausse de prix injustifiée selon les experts

Selon les données présentées, durant les six trimestres suivant le déclenchement de la guerre, les prix moyens des vols ont augmenté de dizaines de pourcents sur différentes lignes, tandis que les dépenses d'El Al ont diminué. En conséquence, les marges bénéficiaires par kilomètre-passager transporté ont été multipliées par 15. Après neutralisation d'une prime exceptionnelle de 103 millions de dollars versée aux employés, le taux de profit a atteint 35%.

L'expertise d'un ancien responsable de la concurrence

La demande s'appuie sur une expertise économique approfondie du professeur David Gilo, ancien commissaire à la concurrence. Le professeur Gilo a constaté que sur 20 des 24 lignes aériennes examinées, El Al avait établi un monopole évident, parfois avec une part de marché dépassant largement 50%.

Selon lui, "il n'y a pas eu d'augmentation des coûts d'El Al justifiant la hausse des prix des vols. Au contraire, les coûts ont baissé de 3% en 2024 par rapport à 2023 et de 11% par rapport à 2022". Le professeur Gilo affirme catégoriquement : "Les revenus excédentaires se sont directement répercutés sur la ligne de profit", notant que les marges bénéficiaires nettes par kilomètre de vol client ont atteint 28,5% durant les trois premiers trimestres de 2024, soit un bond d'environ 180% par rapport à l'année précédant la guerre.