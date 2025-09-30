Israël : plus de 111 000 dossiers d’aide juridique traités en 2024

En 2024, l’Unité d’aide juridique du ministère de la Justice israélien a ouvert plus de 111 500 dossiers pour offrir un soutien légal aux personnes à faibles revenus, selon un rapport du ministère. La demande a particulièrement augmenté parmi les populations vulnérables touchées par la guerre en cours et les événements tragiques survenus depuis octobre 2023.

Parmi ces dossiers, plus de 2 600 concernaient les victimes du massacre du 7 octobre, incluant les familles des personnes tuées ou enlevées lors de l’attaque et celles endeuillées par la guerre Israël-Hamas qui a suivi. La majorité des demandes portait sur des litiges civils et dettes (45 101 cas), le droit familial et l’état civil (35 958 cas) et des questions liées à l’Institut national d’assurance (10 410 cas).

L’Unité d’aide juridique a également représenté des victimes d’homicides et de violences sexuelles, des mineurs, des personnes âgées et des individus soumis à une hospitalisation psychiatrique forcée. Après le massacre du 7 octobre, une unité spéciale a été créée pour offrir un soutien ciblé aux familles endeuillées, aux otages et aux survivants, incluant la reconnaissance de droits sociaux, la résolution de dettes et la représentation en justice.

Parmi les interventions notables, les avocats ont permis à une grand-mère ayant élevé son petit-fils assassiné d’obtenir le statut de mère endeuillée, ou à des individus ayant perdu leurs frères et tuteurs légaux de bénéficier de prestations d’orphelinage à vie. Dans un autre cas, ils ont fait valider un testament détruit lors du massacre du kibboutz Be’eri, assurant les droits d’héritage d’une fille non biologique des propriétaires.

Les avocats ont aussi œuvré pour l’annulation de dettes d’un soldat de Tsahal tombé au combat et pour le soutien financier des familles de captivité et d’otages, tout en représentant des victimes traumatisées par l’attaque qui avaient été hospitalisées de force.

Le rapport souligne également que, grâce à l’action de l’Unité, les tribunaux ont ordonné la publication des noms d’agresseurs sexuels, malgré leur opposition.

Ce bilan reflète l’ampleur et la diversité du rôle de l’Unité d’aide juridique, qui combine assistance sociale et représentation judiciaire, notamment dans un contexte marqué par la guerre et les traumatismes collectifs. Les interventions de 2024 illustrent la volonté de l’État de soutenir concrètement les victimes et leurs familles, en veillant à la reconnaissance de leurs droits et à l’accès aux prestations sociales auxquelles elles peuvent prétendre.