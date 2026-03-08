Israël : plus de 5.200 demandes d’indemnisation après les frappes de missiles iraniens

Plus de 5.200 demandes d’indemnisation ont été déposées auprès de l’administration fiscale israélienne à la suite des dégâts provoqués par les missiles iraniens tirés contre Israël depuis le début de l’opération «Rugissement du Lion». Ces chiffres ont été révélés dimanche lors d’une réunion de la commission de l’Immigration, de l’Intégration et de la Diaspora à la Knesset.

Selon les autorités, des milliers de bâtiments et de biens ont été endommagés lors des salves de missiles qui ont visé différentes villes du pays, notamment dans la région de Tel-Aviv. Parmi les demandes enregistrées, environ 900 ont été déposées dans le cadre d’une procédure accélérée mise en place pour permettre aux victimes d’obtenir rapidement une compensation.

Un représentant du ministère israélien des Finances a indiqué que les autorités tentaient de simplifier au maximum les démarches administratives afin d’aider les citoyens touchés. «Nous faisons tout pour rendre les procédures plus accessibles et réduire la bureaucratie dans les cas de dommages matériels», a déclaré Orel Lagziel lors de la réunion parlementaire. Selon lui, lorsque les dossiers sont complets, les compensations financières peuvent être versées en quelques jours seulement.

Malgré la situation sécuritaire tendue et les dégâts provoqués par les attaques, les autorités israéliennes affirment observer un intérêt croissant pour l’immigration vers Israël. Depuis le début de la guerre, 334 nouveaux dossiers d’alyah ont été ouverts, tandis qu’environ 1.100 personnes supplémentaires ont contacté les institutions israéliennes pour obtenir des informations sur une éventuelle installation dans le pays.

Un responsable du ministère de l’Immigration et de l’Intégration a affirmé que de nombreux Juifs de la diaspora manifestaient actuellement un intérêt renouvelé pour Israël. «Il existe aujourd’hui une véritable volonté chez certains citoyens vivant à l’étranger de venir s’installer en Israël», a-t-il déclaré.

Les autorités estiment que, lorsque la situation sécuritaire le permettra, un nouveau mouvement d’immigration pourrait se développer dans les prochains mois.