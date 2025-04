Israël : plus de la moitié des citoyens craignent une guerre civile, selon un nouveau sondage

Un sondage publié jeudi par l'Institut de politique du peuple juif révèle que plus de la moitié des Israéliens perçoivent "un danger réel" de guerre civile dans le pays, témoignant de la profonde fracture qui traverse actuellement la société israélienne.

Des Israéliens divisés sur le rôle de la Cour suprême

L'enquête, menée dans un contexte de crise institutionnelle sans précédent, montre que 53% des Israéliens estiment que la Cour suprême ne devrait pas intervenir dans le limogeage de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara. Toutefois, une majorité plus importante considère que le gouvernement devrait respecter une éventuelle décision de la Cour qui annulerait ce limogeage. Parmi les personnes interrogées, 40% craignent qu'en cas de non-respect d'une telle décision, le pays ne "glisse vers une crise constitutionnelle", tandis que 23% justifient leur position en affirmant que "la Cour suprême est l'interprète autorisé de la loi". Concernant la révocation du chef du Shin Bet (service de sécurité intérieure), 38% des Israéliens pensent que la justice devrait annuler cette décision. Les clivages politiques sont particulièrement marqués sur cette question : 76% des électeurs de droite considèrent que la Cour n'a pas compétence pour intervenir, quand une majorité de la gauche soutient une telle intervention.

Le concept controversé de "Deep State"

Le sondage s'est également penché sur la notion de "Deep State" (État profond), récemment introduite dans le débat public par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Au total, 58% des Israéliens rejettent cette vision d'un État dans l'État qui entraverait l'action du gouvernement élu. La fracture politique est ici particulièrement visible : environ 80% des sympathisants de droite et 82% des électeurs du Likoud adhèrent à cette théorie, tandis que 87% des personnes se réclamant de la gauche la rejettent. Dans la communauté arabe, la moitié des sondés estime que Netanyahou se trompe, et moins d'un dixième soutient cette affirmation.

La mise en garde d'Aharon Barak résonne

Interrogés sur les récentes déclarations d'Aharon Barak, président honoraire de la Cour suprême, qui a averti que le pays était "très proche d'une guerre civile", 27% des Israéliens donnent raison au magistrat. Un tiers supplémentaire (33%) estime que "Barak a légèrement exagéré, mais le danger est réel", tandis que 16% des sondés affirment qu'il n'existe aucun risque de guerre civile en Israël. Pour le Dr Shuki Friedman, directeur général de l'Institut de politique du peuple juif, ces résultats sont particulièrement préoccupants à la veille de Pessah, fête traditionnellement associée au rassemblement et à l'unité. "Les données montrent que les Israéliens craignent de glisser sur une pente qui pourrait conduire à un conflit interne encore plus grave", a-t-il déclaré. "Quand la droite et la gauche divergent significativement dans leur interprétation de la réalité, et que la volonté de la droite d'obéir à la justice diminue, ce danger s'intensifie. Les dirigeants doivent arrêter cette détérioration et œuvrer à la réconciliation et à un dialogue plus modéré", a ajouté Dr Friedman. Cette enquête intervient alors qu'Israël traverse une période de tensions extrêmes entre le pouvoir exécutif et le judiciaire, sur fond de guerre à Gaza et de manifestations récurrentes contre les décisions gouvernementales.