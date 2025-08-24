Israël prouve que l’enfant émacié en Une du Daily Mirror souffre d’une maladie génétique

Articles recommandés -

Les autorités israéliennes ont contesté dimanche la véracité d’une image publiée à la Une du Daily Mirror, qui présentait un petit garçon de Gaza comme victime de la "famine". Selon l’unité israélienne de coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), l’enfant, identifié comme Kareem Muammar, âgé de 3 ans, souffre en réalité du syndrome de Fanconi, une maladie génétique rare provoquant une faiblesse musculaire et des troubles urinaires.

Des documents médicaux antérieurs au conflit, rendus publics par COGAT, confirment ce diagnostic et attestent que l’état de santé de l’enfant ne résulte pas de la guerre en cours. L’agence souligne que d’autres membres de la famille sont atteints de la même pathologie.

Dans un communiqué, le COGAT accuse le Hamas d’exploiter l’image de Kareem pour alimenter un « récit mensonger » de famine orchestrée par Israël, et critique les médias internationaux qui, selon elle, relayent ces affirmations sans vérification. « Le Hamas poursuit une campagne de propagande, et trop de journaux lui offrent une tribune sans contrôle », déplore le texte.

Ces derniers mois, plusieurs cas similaires ont été signalés, où des enfants souffrant de maladies chroniques ont été présentés comme victimes de malnutrition extrême. Si des experts rappellent que les pénuries alimentaires à Gaza peuvent aggraver les pathologies préexistantes, Israël insiste sur le fait que ces situations ne relèvent pas d’une politique de famine délibérée.