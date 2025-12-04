Israël publie son projet de loi encadrant l’exploitation future de la mer Morte

Après plus de dix ans de travaux, le ministère des Finances a présenté un projet de loi très attendu fixant les règles d’exploitation industrielle de la mer Morte à partir du 1ᵉʳ avril 2030. Ce texte, soumis mercredi à consultation publique, vise à trouver un équilibre entre impératifs économiques et préservation environnementale, alors que le lac poursuit son recul spectaculaire — plus d’un mètre par an — sous l’effet du pompage industriel et de la diminution des apports en eau.

Le projet prévoit d’augmenter la part de l’État dans les profits générés par l’extraction de minéraux, passant de 35 % à 50 %, tout en réduisant de moitié la superficie d’activité du futur concessionnaire. Il introduit également des frais pour l’utilisation de l’eau provenant des puits ou du lac lui-même et crée une Direction des affaires de la mer Morte chargée de superviser les activités de l’opérateur et d’assurer la transparence des données.

La concession actuelle, exploitée par ICL Group depuis 1961, expire en 2030. Le groupe a renoncé le mois dernier à son droit de reconduction automatique en échange d’un versement étatique de 2,54 milliards de dollars, ouvrant la voie à un appel d’offres plus concurrentiel.

Malgré ces avancées réglementaires, les organisations environnementales dénoncent un texte trop orienté vers les recettes fiscales, regrettant une « occasion manquée » de restaurer un écosystème en péril. La Société pour la protection de la nature en Israël accuse l’État de « condamner la mer Morte à la liquidation » en n’imposant pas de mesures de réparation. L’ONG Adam Teva V’Din déplore de son côté le rejet d’un fonds dédié à la restauration du lac.

Les détails fiscaux et les conditions du prochain appel d’offres doivent encore être publiés.