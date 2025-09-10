"Israël, qui représente 0,1 % de la population mondiale, a été visée par 187 résolutions en dix ans" (Yaïr Lapid)

Articles recommandés -

Dans une tribune publiée sur Fox Digital, l’ancien Premier ministre israélien Yair Lapid critique vivement l’ONU, qu’il accuse d’être dominée par des régimes autoritaires. Selon lui, les votes contre Israël sont devenus « une routine mécanique », comparant le rituel des sessions onusiennes à « la pluie à Londres ».

Lapid souligne que, sur 193 États membres, seuls 25 sont de « vraies démocraties » et 46 des « démocraties imparfaites », citant une étude de l’Economist Intelligence Unit. « À chaque vote, les régimes non démocratiques disposent d’une majorité automatique qu’ils utilisent sans hésiter », dénonce-t-il, rappelant que l’Iran siégeait en 2022 à la Commission de la condition de la femme, la Syrie a présidé la Conférence du désarmement en 2018 et la Corée du Nord en 2022.

Tout en reconnaissant qu’Israël « n’est pas parfait », Lapid juge que le traitement réservé à l’État hébreu est « une épiphanie diplomatique ». Il rappelle qu’Israël, qui représente 0,1 % de la population mondiale, a été visée par 187 résolutions en dix ans, contre 86 pour l’ensemble des autres pays. Face à ce déséquilibre, Lapid propose de créer une « alliance démocratique des nations du monde » (DAWN), rassemblant les pays respectueux des droits humains, des élections libres et de la liberté d’expression. Objectif : renforcer la coopération économique, lutter contre le terrorisme et les régimes autoritaires, et mettre fin à l’exploitation des institutions démocratiques par ceux qui les méprisent.