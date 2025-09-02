Israël récompense son industrie aéronautique pour ses avions de renseignement

Articles recommandés -

L'industrie aéronautique israélienne (IAI) a reçu mardi le prestigieux Prix de sécurité d'Israël pour le développement et la production des avions de renseignement "Shavit", "Eitam" et "Oron".

Cette distinction honore la contribution exceptionnelle de ces appareils à la sécurité nationale, particulièrement durant la guerre "Glaives de fer". Selon les organisateurs, ce développement "reflète l'innovation, la créativité, l'audace et l'initiative technologique déployées pendant de nombreuses années, ainsi qu'une coopération remarquable entre le ministère de la Défense, Tsahal et l'industrie aéronautique".

Des technologies de pointe au service de la défense

Ces avions de renseignement, équipés de technologies avancées, offrent des capacités de contrôle et de renseignement sur tous les théâtres d'opérations. Leur importance stratégique s'est particulièrement révélée pendant la guerre "Glaivesde fer", où ils ont mené diverses missions de protection de l'espace aérien national et de préservation de la supériorité du renseignement.

L'IAI fait partie du cercle restreint d'entreprises mondiales capables de développer, produire et certifier des avions de renseignement dotés de ces technologies uniques. Cette percée s'appuie sur l'ensemble des technologies aéronautiques, de détection et de renseignement maîtrisées par l'entreprise, incluant la miniaturisation des systèmes de détection et le développement d'algorithmes basés sur l'intelligence artificielle.

L'Oron, fer de lance de la flotte

Durant le conflit, l'IAI a déployé l'avion "Oron", qui a rejoint l'escadron "Nahshon". Basé sur la plateforme Gulfstream G550, cet appareil de première génération mondiale sert l'armée de l'air, la marine et les services de renseignement de Tsahal. Équipé de systèmes de détection et de communication révolutionnaires, l'Oron offre une dimension de renseignement sans précédent pour la surveillance en temps réel de vastes territoires, par tous temps et conditions de visibilité.

Reconnaissance officielle

"Nous sommes fiers de recevoir ce nouveau Prix de sécurité d'Israël pour nos avions de renseignement révolutionnaires", a déclaré Boaz Levi, PDG de l'IAI. Il a souligné l'engagement total des employés pour déployer l'Oron dès le début du conflit.

Lors de la cérémonie, le président Isaac Herzog a rappelé les mots de David Ben Gourion en 1951 sur l'essence du défi sécuritaire israélien, soulignant que "dans cette guerre, l'importance de notre conception de sécurité a été mise en avant : agir sans relâche pour maintenir un avantage qualitatif sur nos ennemis".