Israël reconnaît officiellement la langue des signes

La Knesset a adopté lundi en deuxième et troisième lectures une loi reconnaissant officiellement la langue des signes israélienne comme langue naturelle des personnes sourdes en Israël.

Le texte, présenté par les députés Avichai Boaron, du Likoud, et Chili Tropper, de l'Union nationale, a été approuvé sans opposition ni abstention.

Selon les auteurs du projet de loi, la langue des signes israélienne constitue le principal moyen de communication de nombreuses personnes sourdes et malentendantes dans le pays. Elle joue également un rôle central dans l'identité, la culture et la fierté de la communauté sourde israélienne.

Chili Tropper a salué une rare coopération entre la coalition et l'opposition, évoquant un « moment de grâce » dans une période difficile pour Israël.

L'ancienne députée Shirley Pinto, militante sourde et l'une des figures de ce combat, a qualifié l'adoption du texte de « jour historique pour l'État d'Israël ». Elle a estimé que cette reconnaissance représentait une victoire pour l'égalité, la justice et l'accessibilité.

Le ministre de la Culture et des Sports, Miki Zohar, sera chargé de la mise en œuvre de la loi. L'Académie de la langue hébraïque devra, de son côté, préserver, développer et promouvoir la langue des signes israélienne à l'échelle nationale.