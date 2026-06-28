Israël reconnaît officiellement le génocide arménien

Le gouvernement israélien a franchi une étape historique en approuvant à l’unanimité la reconnaissance officielle du génocide arménien. La décision, portée par le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, met fin à des décennies de réticences diplomatiques sur une question particulièrement sensible.

En annonçant cette reconnaissance, Gideon Sa'ar a salué une décision qu'il juge avant tout morale : « Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. »

Jusqu'à présent, Israël s'était abstenu de reconnaître officiellement le génocide arménien, invoquant notamment des considérations diplomatiques et stratégiques, en particulier ses relations avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ce vote marque donc un changement majeur dans la position officielle de l'État hébreu.

Le génocide arménien, perpétré par l'Empire ottoman entre 1915 et 1917, a coûté la vie à environ 1,5 million d'Arméniens, selon de nombreux historiens et une grande partie de la communauté internationale. Plus de trente pays, ainsi que plusieurs organisations internationales, reconnaissent déjà ces massacres comme un génocide.

La décision du gouvernement israélien est susceptible d'avoir un important retentissement diplomatique, notamment avec Ankara, qui rejette toujours l'emploi du terme « génocide » pour qualifier ces événements.

En reconnaissant officiellement le génocide arménien, Israël affirme sa volonté d'inscrire cette question dans le devoir de mémoire universel. Cette décision est perçue comme un tournant historique, tant sur le plan politique que moral, et pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations d'Israël avec l'Arménie ainsi qu'avec plusieurs partenaires internationaux.