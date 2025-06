Israël : recours collectif contre El Al qui n'a pas réaffecté automatiquement et sans frais les passagers bloqués

Articles recommandés -

Un recours collectif d'un montant total de plus de 2,5 millions de shekels (630 000 euros) a été déposé dimanche matin devant le tribunal central de Lod contre El Al, affirmant que la compagnie aérienne n'avait pas respecté son engagement de réaffecter automatiquement et sans frais les passagers sur des vols d'urgence à la suite de l'annulation de vols réguliers en raison de la fermeture de l'espace aérien.

Le recours a été déposé par l'avocat Ori Shprach, qui entend représenter tous les clients dont les vols ont été annulés à partir du 13 juin 2025. Selon M. Shprach, bien qu'il se soit inscrit pour un vol de secours, il a été contraint d'acheter un nouveau billet, pour un montant de 2 411 dollars, après qu'El Al aurait ouvert la vente de billets au grand public, en contradiction avec sa politique déclarée.

La plainte affirme qu'El Al a assuré à plusieurs reprises à ses clients que la réservation des vols annulés serait effectuée "automatiquement et sans frais supplémentaires". Cependant, dans la pratique, alors que des milliers de passagers attendaient toujours d'être réaffectés, la compagnie aérienne a commencé à vendre des billets au grand public, laissant ses clients initiaux cloués au sol.

La plainte allègue en outre que lorsque le plaignant a tenté de joindre le service clientèle d'El Al, il a attendu pendant des heures sans obtenir aucune aide. Il affirme avoir finalement été informé que s'il n'achetait pas immédiatement un nouveau billet à un tarif d'urgence, son retour en Israël serait reporté indéfiniment.

Les plaignants soutiennent que des dizaines de milliers de passagers qui s'étaient inscrits pour des vols d'urgence ont été lésés par le comportement de la compagnie aérienne. "Les membres du groupe se sont retrouvés bloqués à l'étranger, contraints de payer à nouveau et ont effectivement perdu le droit qui leur avait été promis à l'avance", indique la plainte.

La plainte conclut en affirmant que les actions d'El Al "ont gravement porté atteinte à l'autonomie et aux droits des consommateurs de ses passagers" et demande au tribunal d'ordonner une indemnisation appropriée. "La compagnie examinera la demande dès sa réception et répondra en conséquence au tribunal", a répondu la compagnie aérienne.