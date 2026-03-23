Israël réduit drastiquement le trafic aérien et le nombre de passagers

Face à la dégradation de la situation sécuritaire, Israël a décidé de réduire drastiquement le trafic aérien à l’aéroport Ben Gourion, principal hub du pays situé près de Tel-Aviv. La ministre des Transports Miri Regev a annoncé l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions à partir de lundi en fin d’après-midi, sur recommandation des autorités sécuritaires.

Désormais, un seul vol par heure sera autorisé au départ comme à l’arrivée. Les avions entrant dans le pays ne seront pas soumis à une limite de passagers, mais les vols au départ seront strictement plafonnés à 50 personnes, contre environ 120 auparavant. Cette mesure vise à réduire les risques en cas d’attaque et à mieux contrôler les flux dans un contexte jugé instable.

Cette décision intervient après des tirs de missiles balistiques iraniens ayant visé le centre et le sud d’Israël au cours du week-end, faisant plusieurs blessés et ravivant les craintes d’une escalade régionale. "Il s’agit d’une contrainte, mais la protection des vies humaines reste notre priorité absolue", a souligné Miri Regev, précisant que ces directives pourraient évoluer à tout moment en fonction de l’évaluation sécuritaire.

Malgré ces restrictions, les autorités mettent en avant les efforts déjà engagés pour rapatrier les citoyens israéliens. Depuis la réouverture progressive de l’aéroport, environ 140 000 Israéliens ont pu rentrer dans le pays grâce à des vols opérés notamment par les compagnies El Al, Arkia, Israir et Air Haifa.