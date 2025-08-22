Articles recommandés -

L'autorité israélienne de l'État Civil et de l'immigration a annoncé vendredi avoir refusé l'entrée sur le territoire d'Israël au maire de Barcelone, Jaume Collboni, qui devait arriver dans la nuit de vendredi à samedi. Cette décision fait suite à son soutien au boycott d'Israël et à ses accusations contre l'État hébreu.

Le refus d'entrée s'appuie sur "la loi d'entrée en Israël et en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et le Shin Bet". Dans sa demande d'autorisation d'entrée (ETA), Collboni avait indiqué venir visiter Yad Vashem et l'Autorité palestinienne.

En mai dernier, le conseil municipal de Barcelone avait voté la rupture des relations institutionnelles avec Israël et suspendu l'accord d'amitié avec Tel Aviv, invoquant des "violations du droit international et atteintes aux droits du peuple palestinien" dans le conflit à Gaza.

Cette proposition, soutenue par le parti socialiste au pouvoir et d'autres groupes de gauche, prévoit l'arrêt de toutes relations officielles avec Israël jusqu'au "respect du droit international et des droits fondamentaux du peuple palestinien". Collboni avait justifié cette décision en déclarant que "la souffrance et la mort à Gaza rendent toute relation insoutenable".