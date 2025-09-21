Israël rejette la reconnaissance "unilatérale" d’un État palestinien par des pays occidentaux

Articles recommandés -

Le ministère israélien des Affaires étrangères a fermement condamné dimanche la décision du Royaume-Uni, du Canada et de l’Australie de reconnaître un État palestinien. Dans un communiqué, Israël dénonce une déclaration « unilatérale » qui « ne favorise pas la paix » mais qui, au contraire, « déstabilise la région et compromet les chances d’un accord futur ».

https://x.com/i/web/status/1969781268209377726 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon Jérusalem, cette reconnaissance constitue une « récompense pour le Hamas », que ses dirigeants eux-mêmes décrivent comme « le fruit du massacre du 7 octobre », le plus meurtrier contre les Juifs depuis la Shoah. L’État hébreu estime qu’une telle décision renforce le mouvement terroriste et éloigne toute perspective de négociation.

Israël souligne que l’Autorité palestinienne n’a respecté aucune de ses obligations, citant la poursuite de l’incitation à la haine, la politique de rémunération des auteurs d’attentats, ainsi que la découverte récente de roquettes et missiles près de Ramallah. « L’Autorité palestinienne fait partie du problème, pas de la solution », indique le communiqué, rappelant que les États-Unis ont déjà sanctionné ses dirigeants. Le gouvernement israélien refuse toute démarche qui lui imposerait des frontières indéfendables et dénonce des gestes politiques motivés, selon lui, par des considérations électorales internes. Pour Jérusalem, la priorité doit être claire : faire pression sur le Hamas pour obtenir la libération immédiate des otages et le désarmement total du groupe terroriste. « Reconnaître un État palestinien dans le contexte actuel ne fait qu’encourager la violence et affaiblir les perspectives de paix », conclut le ministère.