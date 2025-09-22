Israël renforce la sécurité à Jérusalem et en Judée-Samarie à l’approche des fêtes de Tishri

Articles recommandés -

À l’approche des fêtes de Tishri et de Rosh Hashana, les autorités israéliennes ont déployé des milliers de policiers dans l’Est et l’Ouest de Jérusalem, avec un dispositif renforcé autour du Mur des Lamentations et des principaux axes menant à la Vieille ville. L’objectif : sécuriser les dizaines de milliers de fidèles et visiteurs attendus dans la capitale au cours des célébrations.

Dans le même temps, la police a annoncé avoir arrêté plusieurs dizaines d’habitants de Jérusalem-Est, dont d’anciens prisonniers et des individus accusés d’incitation à la violence, afin de prévenir tout trouble à l’ordre public sur l’esplanade du Mont du Temple.

En Judée-Samarie, la situation est tout aussi tendue. Ces derniers mois, des centaines de checkpoints et barrages ont été installés aux entrées et sorties des villages palestiniens, ainsi qu’aux passages informels menant aux routes principales. Cette mesure vise à empêcher les infiltrations et à prévenir des attaques, dans un contexte marqué par une forte montée des tensions liées à la guerre à Gaza et à la reconnaissance imminente d’un État palestinien à l’ONU. L’armée israélienne a également déployé des renforts équivalents à deux bataillons dans l’ensemble des brigades régionales de Judée et Samarie. Selon un haut responsable militaire, la perspective d’affrontements violents lors du Nouvel An juif est prise très au sérieux, et une réunion spéciale d’évaluation de la situation pourrait être convoquée en fonction des développements. Par ailleurs, le ministre de la Défense a indiqué qu’il étudiait la possibilité d’autoriser les prières au tombeau de Joseph à Naplouse, une demande formulée par les dirigeants locaux et plusieurs organisations religieuses. Toutefois, certains responsables sécuritaires estiment qu’une telle autorisation pourrait mobiliser des forces au détriment d’autres zones sensibles, et appellent à la prudence.