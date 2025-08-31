Israël renforce la sécurité du gouvernement après les récentes éliminations

Articles recommandés -

Suite aux récentes opérations d'élimination menées par Israël à Gaza et au Yémen, les réunions du gouvernement et du cabinet de sécurité se dérouleront aujourd'hui dans un complexe alternatif sécurisé, rapporte Kan.

Dans la matinée, des sources palestiniennes ont confirmé l'élimination d'Abu Obeida, porte-parole de la branche armée du Hamas, lors d'un bombardement aérien samedi dans la ville de Gaza. L'information, diffusée par les chaînes saoudiennes Al Arabiya et Al Hadath, n'a pas encore reçu de confirmation officielle du Hamas. Selon les médias, le bombardement visait un appartement-refuge dans le quartier de Rimal, causant la mort de plus de dix personnes.

Parallèlement, après qu'Israël ait éliminé le Premier ministre houthi du Yémen et plusieurs ministres de son gouvernement, un haut responsable du bureau politique houthi a averti que toutes les lignes rouges avaient été franchies. "Il n'y a pas d'échappatoire à la vengeance", a déclaré Mohammed al-Bukhaiti à la chaîne libanaise Al Mayadeen, affiliée au Hezbollah. "Au final, les Israéliens paieront le prix de leurs crimes : au Yémen, en Palestine ou au Liban."

Les Houthis n'ont pas révélé l'identité des ministres tués lors du bombardement aérien de jeudi dernier. Cependant, selon les médias arabes, plusieurs hauts responsables auraient péri, notamment les ministres de la Justice, du Travail, des Sports et des Affaires sociales du gouvernement houthi.