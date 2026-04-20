Israël s'apprête à marquer Yom HaZikaron 2026 : horaires des sirènes et principales cérémonies

Israël entamera lundi soir les commémorations de Yom HaZikaron (Jour du souvenir des soldats tombés au combat et des victimes d'attentats) pour l'année 2026 (5786 dans le calendrier hébraïque). Les cérémonies débuteront le 20 avril au soir et se poursuivront jusqu'au 21 avril, avant de laisser place aux célébrations de Yom Haatsmaout (fête de l'Indépendance).

Comme chaque année, une première sirène d'une minute retentira dans tout le pays lundi à 20h00, marquant l'ouverture officielle de la journée de recueillement. Elle sera suivie de la cérémonie nationale principale au Mur occidental à Jérusalem, en présence du président de l'État, du ministre de la Défense et du chef d'état-major.

Avant cela, à 16h00, une cérémonie commémorative se tiendra à la Maison Yad Labanim de Jérusalem, dédiée aux familles des soldats tombés.

Mardi 21 avril, une seconde sirène, d'une durée de deux minutes, retentira à 11h00, lançant les cérémonies officielles dans les cimetières militaires à travers le pays. Dès 08h30, la lecture des noms des soldats morts pour Israël commencera au Hall national du souvenir sur le mont Herzl.

À 09h30, un hommage spécifique sera rendu aux policiers tombés en service dans la section réservée de la police au cimetière militaire du mont Herzl, en présence du commissaire général de la police et du ministre de la Sécurité nationale.

La cérémonie d'État principale en mémoire des soldats tombés se déroulera ensuite à 11h00 au Hall national du souvenir sur le mont Herzl, point culminant de cette journée de deuil national avant la transition vers les festivités de Yom Haatsmaout.