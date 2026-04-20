Israël s’immobilise au son des sirènes pour ouvrir Yom Hazikaron

À 20 heures précises, une sirène d’une minute a retenti à travers tout le pays, plongeant Israël dans un silence saisissant pour marquer l’entrée de Yom Hazikaron, la journée dédiée à la mémoire des soldats tombés et des victimes du terrorisme. Dans les rues, sur les routes comme dans les foyers, la vie s’interrompt brusquement : chacun se fige, tête baissée, dans un moment de recueillement collectif d’une intensité rare.

Cette séquence solennelle ouvre les commémorations officielles, qui se poursuivent avec l’allumage d’une flamme du souvenir au Mur occidental, à Jérusalem, lors de la cérémonie d’État. Tout au long de la soirée, des hommages sont organisés à travers le pays, rassemblant familles endeuillées, responsables politiques et citoyens autour d’une mémoire partagée.

Demain matin, une nouvelle sirène de deux minutes retentira à 11 heures, marquant le début des cérémonies dans les cimetières militaires à l’échelle nationale. Là encore, le pays s’arrêtera pour honorer ses disparus, dans un geste d’unité profondément ancré dans la société israélienne.

La cérémonie officielle est retransmise en direct sur i24NEWS, permettant à un large public de suivre ce moment de commémoration nationale. Entre silence, recueillement et transmission, Israël réaffirme, année après année, son attachement indéfectible à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie.