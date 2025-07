Israël salue le retrait américain de l’UNESCO

Articles recommandés -

Les États-Unis ont annoncé mardi leur retrait de l’UNESCO, une décision saluée par Israël. Gideon Sa’ar, ministre israélien des Affaires étrangères, a exprimé sur X sa gratitude envers les États-Unis pour leur « soutien moral » et leur leadership face à la « discrimination anti-israélienne » dans les instances onusiennes. Selon lui, ce retrait est un « pas nécessaire » pour garantir un traitement équitable d’Israël et mettre fin à la politisation des agences de l’ONU, qui, d’après ses mots, « doivent subir des réformes fondamentales pour rester pertinentes ».

La porte-parole du département d’État américain, Tammy Bruce, a justifié ce retrait en dénonçant les « tendances anti-américaines et anti-israéliennes » de l’UNESCO, ainsi que son « programme woke » et ses causes « clivantes ». Cette décision, effective après un examen de 90 jours, fait écho à celle prise par Donald Trump en 2017, lors de son premier mandat, avant que Joe Biden ne décide de réintégrer l’organisation en 2023. Trump avait alors critiqué le « parti pris contre Israël » et les arriérés financiers accumulés, estimés à 600 millions de dollars depuis 2011, année où les États-Unis ont cessé de financer l’UNESCO après l’admission de la Palestine comme membre.

Sa’ar insiste sur la nécessité de mettre fin à la « politisation » des agences onusiennes, tandis que les États-Unis souhaitent rester observateurs non-membres pour contribuer à des dossiers comme la protection du patrimoine mondial.