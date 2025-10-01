Israël se prépare à intercepter la flottille Sumud à l’approche de Yom Kippour

À quelques heures de Yom Kippour, Israël se mobilise pour empêcher la flottille internationale Sumud d’atteindre les côtes de Gaza. L’armée israélienne (Tsahal) a annoncé un renforcement de ses effectifs, notamment dans la marine, en vue d’un éventuel arraisonnement des navires, parmi lesquels figure une nouvelle fois l’activiste climatique Greta Thunberg.

Selon Tsahal, les responsables de la flottille ont reçu des avertissements clairs : ils ne seront pas autorisés à accoster à Gaza. Les autorités israéliennes leur proposent toutefois de décharger leur cargaison humanitaire au port d’Ashdod, d’où l’aide serait ensuite transférée vers l’enclave palestinienne sous supervision israélienne.

Pour encadrer l’opération, un dispositif spécial a été mis en place, réunissant l’armée, le Shin Bet, la police et le ministère des Affaires étrangères. Ce groupe de travail coordonnera la gestion des activistes pendant toute la durée du jour saint.

Conformément au plan, les participants seront conduits vers les côtes israéliennes, puis arrêtés et expulsés le plus rapidement possible. Ceux qui refuseront d’être renvoyés seront placés en détention.

Cette mobilisation intervient alors que la flottille se rapproche des eaux régionales, ravivant un scénario déjà répété lors de précédentes tentatives.