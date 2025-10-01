Israël se prépare à intercepter la flottille Sumud à l’approche de Yom Kippour

Tsahal prévient qu’aucun navire ne pourra atteindre Gaza et propose un déchargement au port d’Ashdod.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Le bateau faisant partie de la flottille Sumud à destination de Gaza transportant Greta Thunberg à son départ de Barcelone, le 31.08.2025
Le bateau faisant partie de la flottille Sumud à destination de Gaza transportant Greta Thunberg à son départ de Barcelone, le 31.08.2025Lluis GENE / AFP

À quelques heures de Yom Kippour, Israël se mobilise pour empêcher la flottille internationale Sumud d’atteindre les côtes de Gaza. L’armée israélienne (Tsahal) a annoncé un renforcement de ses effectifs, notamment dans la marine, en vue d’un éventuel arraisonnement des navires, parmi lesquels figure une nouvelle fois l’activiste climatique Greta Thunberg.

Selon Tsahal, les responsables de la flottille ont reçu des avertissements clairs : ils ne seront pas autorisés à accoster à Gaza. Les autorités israéliennes leur proposent toutefois de décharger leur cargaison humanitaire au port d’Ashdod, d’où l’aide serait ensuite transférée vers l’enclave palestinienne sous supervision israélienne.

Video poster
La flottille est liée au leadership du Hamas

Pour encadrer l’opération, un dispositif spécial a été mis en place, réunissant l’armée, le Shin Bet, la police et le ministère des Affaires étrangères. Ce groupe de travail coordonnera la gestion des activistes pendant toute la durée du jour saint.

Conformément au plan, les participants seront conduits vers les côtes israéliennes, puis arrêtés et expulsés le plus rapidement possible. Ceux qui refuseront d’être renvoyés seront placés en détention.

Cette mobilisation intervient alors que la flottille se rapproche des eaux régionales, ravivant un scénario déjà répété lors de précédentes tentatives.

Cet article a reçu 29 commentaires

Commentaires