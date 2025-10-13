Israël se prépare à rapatrier les dépouilles des otages

Alors que les premières libérations d’otages vivants doivent avoir lieu ce lundi matin, Tsahal se prépare à recevoir dans l’après-midi les dépouilles des otages assassinés, conformément à l’accord conclu avec le Hamas. Ce moment hautement symbolique et douloureux sera marqué par un court cérémonial militaire et religieux au cœur de la bande de Gaza.

Selon les informations publiées par Yinon Shalom Yatach, correspondant militaire d'i24NEWS en hébreu, les corps seront transférés à partir de plusieurs points de la bande de Gaza. Des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge, équipés de brancards spéciaux, participeront à cette opération délicate.

L’échange se déroulera selon les mêmes modalités que pour les otages vivants, avec des vérifications de sécurité minutieuses pour éviter toute embuscade ou provocation.

Le Grand Rabbin de Tsahal, le général de brigade Eyal Karim, conduira une brève cérémonie religieuse sur place, en présence d’unités spéciales déployées dans le secteur.

Il récitera le Psaume 83, consacré à la mémoire et à la délivrance d’Israël. À l’issue de ce rituel, les dépouilles seront transportées vers la frontière israélienne : celles des soldats seront transférées pour identification à la base militaire Shura et celles des civils seront conduites à l’Institut médico-légal d’Abu Kabir, à Tel-Aviv. Le processus d’identification, complexe et douloureux, pourrait durer plusieurs jours avant que les familles ne soient officiellement informées et que les funérailles puissent être organisées.

Les corps qui ne seront pas restitués immédiatement seront inscrits sur la “liste du mécanisme international”, un organisme chargé de poursuivre les recherches avec la coopération d’Israël — et, espère-t-on, du Hamas — jusqu’à la récupération du dernier otage tombé. Ce retour des dépouilles incarne une promesse : aucun otage, vivant ou mort, ne sera laissé derrière.