Israël se prépare au scénario du blackout

Face à la montée des tensions régionales et aux menaces croissantes émanant de l’axe Hezbollah–Iran, Israël se prépare à un scénario longtemps redouté : une atteinte directe aux infrastructures électriques nationales. La Compagnie d’électricité d’Israël a mené ces derniers jours un exercice d’envergure simulant des frappes de missiles sur des centrales en activité, des incendies majeurs et des opérations de sauvetage sous le feu.

Les autorités sécuritaires estiment que les réseaux électriques constituent l’un des objectifs stratégiques prioritaires de l’ennemi. Une panne massive ne représenterait pas seulement un désagrément technique, mais une menace directe pour la continuité de la vie civile, le fonctionnement des hôpitaux, des systèmes de communication et des capacités de défense. Dans ce contexte, la préparation n’est plus théorique.

L’exercice a intégré des scénarios complexes : équipes intervenant dans des zones encore dangereuses, évacuation de personnels blessés en temps réel et rétablissement rapide du courant dans des conditions extrêmes. L’objectif est clair : garantir la résilience du front intérieur, même en cas de frappes prolongées.

Cette préparation s’inscrit dans une réalité douloureuse. L’an dernier, deux employés ont été tués lors d’une frappe de missile sur le complexe pétrochimique de Bazan, un événement qui a profondément marqué les infrastructures nationales et rappelé le coût humain des attaques visant l’arrière civil. Depuis, les protocoles d’intervention ont été renforcés.

Au sein de l’establishment sécuritaire, le message est sans ambiguïté : une attaque étendue contre les infrastructures civiles fait désormais partie des scénarios crédibles d’un futur conflit. La compagnie d’électricité n’est qu’un maillon d’une préparation plus large, destinée à faire face à une guerre combinée.

Le signal adressé à la population est clair : l’anticipation et la préparation ne relèvent pas de la prudence excessive, mais d’une nécessité vitale. Dans un conflit moderne, maintenir la lumière allumée peut devenir un acte stratégique.