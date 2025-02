Israël/Attentat à la voiture-bélier au carrefour de Karkur : 13 blessés dont une adolescente dans un état critique

Une attaque terroriste a eu lieu aujourd'hui (jeudi) près du carrefour de Karkur, faisant 13 blessés dont une adolescente de 17 ans dans un état critique, deux personnes grièvement blessées et plusieurs autres dans un état léger à modéré. Selon les enquêteurs, le terroriste a percuté un groupe de personnes qui attendait à un arrêt de transport, avant d'entrer en collision avec un véhicule de police. Il est ensuite sorti de son véhicule et, alors qu'il attaquait les policiers, a été éliminé.

Les blessés ont été traités sur place puis évacués vers l'hôpital Hillel Yaffé à Hadera.

L'auteur de l'attentat a été identifié comme étant Jamil Zouweid de Jénine, un Palestinien de 53 ans résidant illégalement en Israël ces dernières années. Selon les informations disponibles, il était marié à une citoyenne israélienne résidente d'Umm al-Fahm, et ses enfants sont également citoyens israéliens.

Les secouristes et paramédicaux du MDA ont pris en charge 13 blessés, parmi lesquels : une adolescente d'environ 17 ans dans un état critique avec des blessures à la tête et aux membres, intubée et sous sédation, et deux autres personnes dans un état grave, dont un homme d'environ 60 ans souffrant de blessures à la tête et aux membres, intubé et sous sédation, et une jeune femme d'environ 19 ans avec des blessures à la tête mais consciente. Six autres personnes ont été modérément blessées, dont une jeune fille de 18 ans avec des blessures aux membres et pleinement consciente, et quatre autres légèrement blessées souffrant de choc.

Les forces de sécurité enquêtent actuellement pour déterminer si d'autres personnes étaient impliquées dans l'attaque ou si des proches dans l'entourage du terroriste connaissaient ses intentions, afin de comprendre ses motivations. Il s'agit d'un résident illégal qui se trouvait en Israël depuis des années, et les enquêteurs tentent de déterminer ce qui l'a soudainement poussé à commettre cet attentat à la voiture-bélier, généralement considéré comme une attaque opportuniste ne nécessitant pas de planification préalable. Le commissaire de police, Dani Levy, s'est rendu sur les lieux de l'incident. Cette attaque survient une semaine après la tentative d'attentat à Bat Yam et Holon, où quatre engins explosifs avaient été placés dans des autobus, dont trois ont explosé alors que les véhicules étaient vides dans des dépôts.