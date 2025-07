Israël : un café Central Perk et une boutique éphémère Friends ouvriront en août à Tel Aviv

Articles recommandés -

Avis aux fans de Friends : Tel Aviv s’apprête à accueillir un café éphémère inspiré de la mythique série américaine, ainsi qu’une boutique officielle de produits dérivés. L’établissement ouvrira ses portes le 4 août au centre commercial Azrieli Sarona et devrait fonctionner pendant deux à trois mois, en fonction de l’affluence.

Ce projet, qui promet une immersion totale dans l’univers de Monica, Chandler, Ross Phoebe et Rachel, est né d’une collaboration entre le groupe Azrieli, LDI (représentant israélien officiel de Warner Bros. Discovery), Kapaim Productions et le groupe agroalimentaire Tnuva, qui soutient l’initiative à travers sa marque végétale Alternative. La boutique sera gérée par Geeks, déjà responsable de la boutique Harry Potter à l’Azrieli Mall.

Installé sur 500 mètres carrés, l’espace mêlera expérience immersive, vente de produits officiels estampillés Friends et ambiance café façon Central Perk. Plusieurs cabines photo importées de l’étranger seront aussi disponibles pour prolonger l’expérience. Et, bien sûr, l’incontournable canapé orange de la série trônera au cœur du décor.

Côté cuisine, c’est la pâtisserie Biscotti, dirigée par le chef et fan inconditionnel de Friends, Nadav Bornstein, qui sera aux commandes. L’établissement prendra place à l’emplacement de son ancien café coréen, situé à proximité d’un espace public. Le menu, à forte tonalité nostalgique, rend hommage aux moments culinaires cultes de la série : le célèbre cheesecake que Rachel et Chandler mangent par terre (ici en version végane), les cookies de la grand-mère de Phoebe, le fameux trifle de Rachel revisité sans viande mais avec des vermicelles verts, ou encore un croissant à la confiture en clin d’œil à l’amour de Joey pour la confiture.

Le nombre de visiteurs sera limité à 300 personnes à la fois, avec des créneaux horaires à réserver en ligne à l’avance via un site dédié, qui ouvrira prochainement. Entre nostalgie, pop culture et gourmandise, l’ouverture de ce café Friends promet d’attirer les foules et de faire vibrer le cœur des fans israéliens de la série culte.