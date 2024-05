Israël : un civil et 5 soldats blessés lors d'une attaque au missile antichar du Hezbollah

Un civil israélien a été tué et cinq soldats ont été blessés lors d'une attaque au missile guidé antichar du Hezbollah contre la communauté d'Adamit, dans le nord du pays, plus tôt ce mardi.

Tsahal indique qu'un soldat a été modérément blessé et que quatre autres ont été légèrement blessés. Le Hezbollah a revendiqué l'attaque, affirmant qu'elle visait des positions militaires dans la région. Un civil israélien se trouvant à proximité des troupes a également été blessé et son décès a été déclaré peu de temps après. Il n'a pas été nommé dans l'immédiat. Tsahal a déclaré avoir frappé des bâtiments utilisés par le Hezbollah dans le sud du Liban, à Ayta ash-Shab et Kafr Kila, en réponse à l'attaque.