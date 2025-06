Israël : un donneur de sperme porteur d'une mutation mortelle identifié

Plusieurs centaines d'enfants potentiellement concernés par le syndrome de Lynch

Le ministère israélien de la Santé a révélé qu'un donneur de sperme décédé récemment était porteur du syndrome de Lynch, une mutation génétique rare qui augmente considérablement les risques de cancer. La famille du donneur a alerté les autorités sanitaires sur cette découverte. Ce donneur, actif dans diverses cliniques du centre d'Israël entre 1974 et 1985 environ, pourrait avoir engendré des centaines d'enfants selon les estimations du ministère de la Santé. Le syndrome de Lynch accroît dramatiquement les risques de développer différents types de cancers, principalement le cancer colorectal et le cancer de l'utérus.

Les descendants du donneur présentent un risque de 50% d'être porteurs de la mutation. Environ 70 à 80% des porteurs développeront un cancer colorectal au cours de leur vie, 50 à 70% des femmes porteuses contracteront un cancer de l'utérus, et environ 12% développeront un cancer des ovaires. Des risques moindres existent pour les cancers de l'estomac, des voies urinaires, du sein, de la vésicule biliaire, du pancréas et du cerveau.

"Il se peut qu'il y ait des familles qui ont reçu un don de sperme il y a 40 ans et ont caché la donation à leurs descendants. Il y a là une ouverture de la boîte de Pandore", déclare le professeur Talia Eldar Geva, chef du département de fertilité et d'accouchement au ministère de la Santé. Elle ajoute cependant : "La découverte de cette prédisposition peut permettre un dépistage et un traitement précoces, réduisant la morbidité et les risques." Le ministère recommande aux personnes âgées de 40 à 51 ans nées d'un don de sperme dans le centre d'Israël de se faire tester dans un institut génétique.