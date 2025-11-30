Israël : un employé de la high-tech arrêté pour menaces de mort contre Netanyahou

Moshe Dubman, programmeur dans la high-tech israélienne, a été arrêté samedi soir pour avoir menacé de tuer le Premier ministre Benjamin Netanyahou et une avocate de la défense publique qui l'avait représenté par le passé.

Au cours de la semaine dernière, Dubman a envoyé plusieurs courriels menaçants à l'avocate, dans lesquels il affirmait vouloir la tuer. Dans ces mêmes échanges figurait également une menace explicite visant le chef du gouvernement. Selon une source proche de l'enquête, bien que les menaces aient été proférées par courriel, elles atteignent "le niveau de gravité le plus élevé".

Ce suspect n'en est pas à son premier passage devant la justice. En février dernier, un acte d'accusation avait été déposé contre lui pour menaces graves à l'encontre de Ron Goldstein, juge au tribunal de première instance de Tel Aviv, ainsi que d'un plaignant dans une affaire civile. Dubman avait notamment fait des déclarations mentionnant la fille du magistrat, suscitant de réelles craintes pour leur sécurité.

À l'époque, le tribunal avait qualifié sa dangerosité de "très élevée" et jugé qu'il n'était pas éligible à une mesure alternative à la détention. Les nouvelles menaces ont été proférées alors qu'il se trouvait en liberté conditionnelle. Une audience pour la prolongation de sa détention doit se tenir dans les prochaines heures.