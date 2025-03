Israël : un nouveau plan pour soutenir les réservistes : 3 milliards de shekels pour des avantages accrus

Le gouvernement israélien a annoncé ce mercredi un plan ambitieux pour améliorer les avantages des réservistes et de leurs familles, avec un investissement de 3 milliards de shekels. Cette initiative, fruit d'un travail collaboratif entre les ministères de la Défense et des Finances, vise à renforcer la reconnaissance des réservistes pour leur service et à soutenir économiquement leurs familles.

Le plan prévoit plusieurs mesures significatives. D'abord, les réservistes bénéficieront d’un porte-monnaie numérique personnel, un outil qui permettra d'accumuler des crédits en fonction des jours de service effectués. Ce système offre une plus grande flexibilité dans l’utilisation des avantages, qui peuvent être utilisés pour des services gouvernementaux, des loisirs, ou encore des achats personnels. En outre, une nouvelle réduction fiscale sera mise en place : les réservistes des unités combattantes pourront obtenir des points de crédit d’impôt, augmentant ainsi leur revenu net en fonction de la durée de leur service.

Le plan inclut également des subventions pour les employeurs afin d'encourager les entreprises à maintenir leurs employés réservistes dans leurs postes, sans perturber leur emploi. Cette mesure devrait inciter davantage d'employeurs à soutenir leurs travailleurs lorsqu'ils partent en mission. Enfin, des bonus pour les commandants des unités combattantes seront instaurés, en reconnaissance de leurs responsabilités accrues pendant les périodes de service prolongé. Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a affirmé que celui "qui sert plus, paye moins", soulignant la justice et l'importance de ce plan pour les réservistes. Ce plan, qui inclut également des initiatives pour les entrepreneurs et des avantages en matière de logement, représente un soutien substantiel aux réservistes israéliens et à leurs familles. Il est un gage de l'engagement de l'État envers ceux qui défendent la sécurité du pays. Ce projet est désormais en discussion pour être approuvé par le gouvernement, avec pour objectif de garantir une meilleure reconnaissance et un soutien durable aux réservistes israéliens.