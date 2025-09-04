Israël : un Arabe israélien inculpé pour allégeance à Daech et projet d'attentat

Articles recommandés -

Un acte d'accusation a été déposé jeudi contre Najib Dik, 25 ans, habitant de Baqa al-Gharbiyye, non loin de Netanya, après enquête sur ses liens avec une organisation terroriste. Selon les chefs d'accusation, il a prêté allégeance à Daech et projeté un attentat contre les forces de sécurité israéliennes.

D'après un communiqué du Shin Bet et de la police israélienne, Najib Dik a été arrêté ces dernières semaines lors d'une opération conjointe impliquant les services de sécurité intérieure et l'unité de lutte contre la criminalité de la région de Ménaché.

L'enquête a révélé qu'il avait rejoint l'État islamique en tant que membre et avait même prêté serment d'allégeance. Il s'est également avéré qu'il consommait des contenus extrêmes de l'organisation terroriste, notamment des vidéos de décapitations et d'exécutions. Suite à sa radicalisation religieuse et dans le contexte de la guerre à Gaza, il envisageait de mener un attentat contre les forces de sécurité israéliennes.

Le Shin Bet souligne que cette enquête révèle une tendance inquiétante d'implication croissante d'Arabes israéliens dans des activités terroristes depuis le début du conflit. L'acte d'accusation a été déposé au parquet du district de Haïfa. Les autorités réaffirment leur détermination à poursuivre sévèrement toute implication de citoyens israéliens dans des organisations terroristes.