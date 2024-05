Israël : un salarié du ministère de la défense succombe à ses blessures après une attaque au mortier à Gaza

Liron Yitzhak, 30 ans, un salarié du ministère de la Défense qui avait été blessé lors d'une attaque au mortier dans le sud de la bande de Gaza lundi, est décédé, a annoncé le ministère et les responsables de l'hôpital.

L'hôpital Beilinson de Petah Tikva a déclaré que Liron Yitzhak avait été amené au centre médical avec une blessure critique à la tête suite à l'attaque au mortier.

Deux jours plus tard, les responsables médicaux ont déclaré son décès.

Cette attaque au mortier dans la zone de Rafah avait fait huit blessés parmi les soldats, dont deux grièvement, et un autre salarié du ministère de la défense a été légèrement blessé. Yitzhak, originaire de Petah Tikva, laisse derrière lui sa fiancée, qu'il devait épouser dans deux semaines, ses parents et ses deux frères et sœurs.

Le ministère de la défense déclare que "Yitzhak effectuait des travaux pour le compte d'une entreprise sous contrat avec le ministère de la défense, dans le cadre de l'assistance aux troupes de Tsahal opérant à Gaza".