Israël : Un suspect tué lors d’une opération policière à Tarabin

Un homme a été tué par balle dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une opération de la police israélienne dans le village bédouin de Tarabin, dans le Néguev. Les forces de sécurité intervenaient pour interpeller des suspects impliqués dans des actes dits de « prix à payer » commis ces derniers jours dans la région. Selon la police, l’un des individus a mis en danger les agents déployés sur le terrain et a été tué. Une enquête a été ouverte par la Mahash (Département des enquêtes internes).

L’opération a été menée par une unité spéciale de la Police israélienne, en coordination avec des combattants du corps national de la police des frontières (Magav). Elle s’inscrit dans un vaste dispositif lancé ces derniers jours sous l’intitulé « Rétablir la gouvernance dans le Néguev », visant à lutter contre la criminalité et les violences dans le sud du pays.

À la suite de l’incident, les forces de l’ordre ont renforcé leur présence dans le village de Tarabin, par crainte de troubles à l’ordre public. Des unités supplémentaires ont été dépêchées afin de prévenir toute escalade et de maintenir le calme dans la zone.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a apporté un soutien appuyé aux forces engagées. « Je soutiens les combattants qui ont agi à Tarabin. Quiconque met en danger nos policiers et nos forces doit être neutralisé », a-t-il déclaré, affirmant que « les jours où l’on s’en prenait aux forces de l’ordre sans réponse sont révolus ».

Il a assuré que la police continuerait d’agir « avec détermination contre les criminels » afin de renforcer la gouvernance dans le Néguev et sur l’ensemble du territoire israélien.

De son côté, un habitant du village a exprimé son incompréhension après la mort du suspect, le décrivant comme un commerçant menant une vie normale. L’enquête de la Mahash devra déterminer si l’usage de la force était conforme aux règles en vigueur.