Israël : une employée d'école maternelle arrêtée avec un demi kilo de cocaïne

La police israélienne a annoncé mardi l'arrestation d'une employée d'école maternelle du centre du pays et d'un complice présumé, surpris en possession d'un demi-kilogramme de cocaïne. Les autorités soupçonnent un réseau de trafic de drogue à l'échelle nationale.

Lors de son interrogatoire, la suspecte, âgée d'une trentaine d'années, a nié toute connaissance du contenu illégal. "Je ne savais pas qu'il y avait de la drogue dans le colis. On m'a contactée sur Telegram pour transporter un paquet d'un endroit à un autre, je pensais qu'il s'agissait de montres."

L'arrestation s'est déroulée dans un centre commercial en plein jour, après que les enquêteurs de l'unité centrale de Jérusalem ont repéré les suspects lors d'une surveillance. La fouille de leur véhicule a révélé la présence de cocaïne en quantité incompatible avec un usage personnel, ainsi qu'une importante somme d'argent liquide.

Les deux suspects, tous deux trentenaires résidant dans le centre d'Israël, doivent comparaître aujourd'hui devant le tribunal pour une demande de prolongation de leur détention. La découverte que l'une des suspectes travaille dans une école maternelle a particulièrement choqué les enquêteurs.