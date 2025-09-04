Israël : une marque de mode déclenche la polémique avec une campagne contre la famine à Gaza

Articles recommandés -

La marque israélienne de mode féminine "Comme Il Faut" a relancé le débat public cette semaine en Israël en lançant une campagne inédite contre la famine dans la bande de Gaza. Fondée en 1987 par Sybil Goldfainer et dirigée aujourd’hui par sa fille Romi Kaminer Goldfainer, l’enseigne, connue pour ses positions engagées, a publié sur Instagram et Facebook une série de photos de chefs et restaurateurs israéliens tenant des casseroles vides, accompagnées du slogan “Resist starvation” (“Résister à la famine”), en hébreu, en anglais et en arabe.

L’objectif affiché : alerter sur la situation humanitaire à Gaza, près de deux ans après le début de la guerre. “Nous fabriquons des vêtements, mais la mode est aussi politique, comme la nourriture ou la culture”, explique Romi Kaminer Goldfainer. Inspirée par le témoignage d’un chef israélien peinant à promouvoir son activité alors que des rapports alarmants circulent sur la faim dans le territoire gazaoui, elle a décidé d’associer des figures de la gastronomie à une campagne de sensibilisation.

Parmi les participants figurent Michal Levit, chercheuse en culture culinaire, la cheffe Tamar Cohen Tzedek (Cucina Hess 4), Avivit Priel Avichai (Ouzeria) et Aviram Katz, propriétaire de plusieurs établissements réputés. Dans leurs messages, les participants déclarent “ne plus pouvoir rester silencieux face à la famine systématique qui touche les habitants de Gaza et les otages israéliens parmi eux”.

Mais la campagne a suscité une vive controverse. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont accusé "Comme Il Faut" de “faire le jeu du Hamas” ou d’“ignorer les otages israéliens”. “Dites-le au Hamas, la nourriture est chez eux”, a écrit un utilisateur. Face à la crainte d’un boycott, près d’une centaine de chefs contactés ont décliné l’invitation, certains se retirant même après avoir initialement accepté.

La marque a collaboré avec l’organisation Parents Against Child Detention (PACD), qui milite contre l’arrestation massive d’enfants palestiniens. Dans un communiqué, PACD souligne que la démarche se veut humanitaire et non politique : “Aucun enfant, ni palestinien ni israélien, ne devrait mourir de faim.”