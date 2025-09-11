Israël : une place à Netanya portera le nom de Charlie Kirk

Articles recommandés -

La ville de Netanya, sur la côte israélienne, a annoncé jeudi qu’elle sera la première en Israël à rendre hommage à Charlie Kirk, l’influenceur conservateur américain assassiné la veille lors d’un événement public dans l’État de l’Utah, aux États-Unis.

La municipalité a indiqué qu’une nouvelle place dans le quartier d’Ir Yamim portera désormais le nom de Charlie Kirk. « J’ai été choquée d’apprendre le meurtre de l’un de nos plus fervents défenseurs aux États-Unis. Charlie Kirk était l’un des plus grands soutiens et amis de l’État d’Israël, qui s’est battu pour nous sur le front de la diplomatie publique. Ce meurtre illustre une fois de plus la montée des manifestations d’antisémitisme dans le monde. », a affirmé la maire de Netanya, Miriam Feirberg.« Nous commémorerons Charlie Kirk à Netanya et nous nous souviendrons de son action comme il se doit pour cet homme remarquable", a-t-elle ajouté. Charlie Kirk, fondateur du mouvement Turning Point USA, a été grièvement blessé mercredi lorsqu’un tireur a ouvert le feu lors d’un débat sur le campus de l’Université de la vallée de l’Utah (UVU). Âgé de 31 ans, il a succombé à ses blessures peu après son transfert à l’hôpital. La vidéo du drame, montrant la panique des spectateurs, a choqué les États-Unis. L’annonce de sa mort par le président Donald Trump a suscité une vague d’émotion. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et plusieurs responsables israéliens ont exprimé leur tristesse et appelé à « prier pour Charlie ». Charlie Kirk était connu pour sa défense inconditionnelle d’Israël et avait participé en 2018 à l’inauguration de l’ambassade américaine à Jérusalem. Sa disparition a provoqué de nombreuses réactions dans la communauté pro-israélienne des deux côtés de l’Atlantique.