Israël : une société de transport accusée de fraude fiscale liée aux importations Alibaba

Articles recommandés -

L’Autorité fiscale israélienne a annoncé mercredi l’ouverture d’une enquête contre la société Team International Transport Ltd. et son propriétaire, Noam Pengas, soupçonnés d’avoir commis de graves infractions douanières et fiscales portant sur des millions de shekels.

Selon les enquêteurs, la société, agissant comme importateur de facto pour des acheteurs privés et commerciaux sur les plateformes AliExpress et Alibaba, aurait manipulé la valeur déclarée de ses importations afin de réduire artificiellement les droits de douane et la TVA à acquitter. Les autorités les accusent de sous-facturation, de fausses déclarations en douane, d’évasion de TVA, d’émission de factures à taux zéro sans fondement légal et de compensation illégale de TVA déductible.

L’enquête révèle que Pengas avait conclu un accord contractuel avec USPEED, agent maritime d’Alibaba en Chine, pour acheminer en Israël des cargaisons consolidées, destinées ensuite à être stockées dans les entrepôts loués par le géant chinois. Ce système permettait de réduire les coûts et les délais de livraison, mais aussi, selon l’Autorité fiscale, de dissimuler les valeurs réelles des marchandises importées. Au total, 147 expéditions ont été enregistrées pour une valeur déclarée de 11,1 millions de shekels, alors que les montants d’achat réels sur AliExpress et Alibaba étaient bien supérieurs. Les pertes fiscales s’élèveraient ainsi à plusieurs millions de shekels. Les suspects ont été présentés devant le tribunal de Rishon Letzion, qui a ordonné leur remise en liberté sous conditions restrictives. L’enquête se poursuit.