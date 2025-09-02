Israël : une somptueuse villa samaritaine vieille de 1600 ans découverte à Kfar Qasim

Articles recommandés -

Une imposante propriété agricole vieille de 1600 ans a été mise au jour par l'Autorité des antiquités d'Israël à Kfar Qasem. Cette découverte exceptionnelle révèle les vestiges d'une communauté samaritaine prospère qui a vécu sur ce site pendant trois siècles.

Un complexe luxueux aux mosaïques colorées

Les fouilles du site archéologique de Khirbet Kafr Hata ont révélé des bâtiments ornés de mosaïques polychromes comportant des inscriptions, des bains rituels et un pressoir à huile. L'une des mosaïques, remarquablement préservée, présente des motifs géométriques complexes et des représentations végétales incluant des raisins, des dattes, de la pastèque, des artichauts et même des asperges.

Une inscription grecque partiellement conservée à l'entrée d'une salle félicite le propriétaire du bâtiment, dont le nom correspond aux traditions onomastiques samaritaines.

Un centre de production d'huile d'olive

Dans la partie nord du domaine, les archéologues ont découvert un pressoir sophistiqué à deux ailes, avec des espaces de production et des salles auxiliaires. Deux presses à vis et une grande meule circulaire utilisée pour broyer les olives sont encore en place. Selon Ella Nagorsky, co-directrice des fouilles, ce type d'installation est "plus typique de la région de Jérusalem que de la Samarie".

Adaptations historiques

Le site témoigne d'une évolution remarquable : "Le luxe et la splendeur ont été remplacés par la production d'huile et l'agriculture", explique Nagorsky. Les mosaïques ont été endommagées lors de la construction de nouveaux murs, et les colonnes décoratives ont été réutilisées dans les nouvelles structures.

Ces transformations seraient liées aux révoltes samaritaines contre l'Empire byzantin aux Ve et VIe siècles. Contrairement à d'autres sites samaritains détruits, cette propriété a survécu et conservé son identité religieuse, comme l'attestent les lampes en céramique samaritaines découvertes.