Israël va saisir 50 navires appartenant au Hamas ayant participé à la flottille vers Gaza

Le parquet israélien a déposé auprès du tribunal de district de Haïfa une demande de confiscation de 50 navires étrangers ayant participé à la flottille "Sumud", qui tentait de briser le blocus maritime de Gaza. Révélation explosive : une partie significative de ces embarcations appartenait à l'organisation terroriste Hamas.

La requête déposée par le parquet du district de Haïfa s'appuie sur le droit international, qui autorise les États à saisir les navires tentant de violer un blocus maritime et confère aux tribunaux le pouvoir d'ordonner leur confiscation.

La flottille "Sumud" avait été interceptée dans les eaux territoriales israéliennes lors de Yom Kippour dernier, s'inscrivant dans la continuité de précédentes tentatives. Selon les autorités, ces navires "ont participé à une opération exceptionnelle et sans précédent, représentant un défi opérationnel direct pour la marine israélienne, avec une implication significative du Hamas dans son organisation".

L'État avance que "le Hamas a financé la flottille, coordonné les différentes organisations internationales et acquis les navires, tout en tentant de dissimuler son implication dans l'opération". L'organisation aurait notamment utilisé une société écran contrôlée par un militant du PCPA, structure créée par le Hamas.

Fait révélateur : les embarcations ne transportaient qu'une quantité dérisoire d'aide humanitaire, moins de 5 tonnes au total, soit environ un quart de ce que transporte un seul camion vers la bande de Gaza.

Pour les autorités israéliennes, l'implication directe du Hamas, notamment dans le financement et l'acquisition des navires, révèle de graves motivations sécuritaires justifiant une réponse juridique ferme. La confiscation vise également à envoyer un message dissuasif clair aux acteurs cherchant à agir contre Israël en violation du droit.

Le parquet souligne que des informations fiables indiquent actuellement la préparation d'une nouvelle flottille d'envergure, les organisateurs recherchant activement de nouveaux navires.