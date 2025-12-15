Israël va transférer des écoles militaires et un siège de la Défense à Jérusalem

Le ministère israélien de la Défense a signé lundi un accord majeur avec la municipalité de Jérusalem visant à renforcer la présence de l’establishment sécuritaire dans la capitale. Le texte prévoit notamment la création d’un nouveau quartier général de la Défense à Jérusalem et le transfert des collèges militaires de l’armée dans la ville.

L’accord a été paraphé par le ministre de la Défense Israël Katz, le directeur général du ministère Amir Baram, le maire de Jérusalem Moshe Lion et la directrice générale de la municipalité Ariela Rejwan. Selon le ministère, ce projet s’inscrit dans une vision à long terme visant à consolider le statut de Jérusalem comme centre national stratégique.

Dans le cadre de l’accord, une nouvelle antenne du ministère de la Défense sera construite au complexe de l’entrée de la ville. Ce site accueillera des bureaux du ministère et de l’armée israélienne (Tsahal), ainsi qu’un centre de recherche et développement. Les autorités espèrent ainsi renforcer les capacités opérationnelles et technologiques du système de défense.

Le projet prévoit également la création d’un nouveau musée de Tsahal à proximité de l’Institut Mandel, destiné à présenter l’histoire et l’héritage de l’armée israélienne au grand public. Par ailleurs, le centre d’incorporation de l’armée à Jérusalem fera l’objet d’une modernisation afin de l’adapter aux besoins actuels et futurs. En parallèle, les autorités chercheront un emplacement pour un nouveau centre d’incorporation, appelé à remplacer les installations existantes.

Autre volet important de l’accord : le transfert des collèges militaires, actuellement situés sur la base de Glilot, près de Herzliya, vers Jérusalem. Selon le ministère de la Défense, ces établissements accueilleront des centaines d’officiers et de personnels et contribueront au dynamisme des quartiers environnants. Leur implantation se fera dans une zone bien desservie par les transports publics.

Enfin, la municipalité de Jérusalem et l’administration du logement de la direction du personnel de Tsahal travailleront conjointement au développement de projets de logements destinés aux officiers de carrière de l’armée, afin d’encourager leur installation durable dans la capitale.