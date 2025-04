Israël : vague d'annulations des festivités de l'Indépendance en raison des incendies

Face aux gigantesques incendies qui ravagent les collines de Jérusalem et aux conditions météorologiques extrêmes annoncées pour la soirée, de nombreuses municipalités israéliennes ont décidé d'annuler les célébrations du Jour de l'Indépendance prévues ce mercredi soir.

Une liste croissante de villes touchées

Parmi les localités ayant annoncé l'annulation des festivités figurent Beer-Sheva, Ashkelon, Ashdod, Lod, Ariel, Kiryat Ono, Maale Adumim, Mevasseret Zion et Modiin. Ces décisions interviennent après l'annulation de la cérémonie d'allumage des flambeaux sur le mont Herzl, point culminant traditionnel des célébrations nationales. Le rassemblement prévu par les familles des otages sur la Place des Otages à Tel Aviv a également été annulé, illustrant l'ampleur des perturbations qui touchent l'ensemble du pays.

Des décisions motivées par la sécurité

"Les événements de l'Indépendance dans notre ville sont annulés en raison des risques liés aux conditions météorologiques", a déclaré Ruvik Danilovich, maire de Beer-Sheva. "Une inspection vient de s'achever avec tous les experts en sécurité sur l'esplanade de la mairie, site des festivités. L'expert national en sécurité a déterminé qu'il nous est interdit de tenir les événements ce soir. En ce moment, nos pensées vont à nos frères de la région de Jérusalem, où un incendie gigantesque fait rage." Du côté de Maale Adumim, la municipalité a précisé : "Suite à une évaluation de la situation menée par le maire Guy Yifrach, avec le commandant du poste de police, les ingénieurs de sécurité et les producteurs de l'événement, il a été décidé d'annuler les célébrations prévues ce soir. Cette décision a été prise en raison des prévisions météorologiques annonçant des vents violents pouvant atteindre 100 km/h dans la ville - ce qui représente un danger réel pour la sécurité publique." À Ashkelon, la municipalité a opté pour un report des festivités au lendemain, s'adaptant aux alertes concernant les conditions météorologiques prévues pour la soirée.

Une mobilisation nationale face aux incendies

Pendant ce temps, la lutte contre les incendies se poursuit intensément dans les collines de Jérusalem. Six foyers d'incendie sont toujours actifs dans la région, avec une concentration des efforts pour contenir la propagation du feu près de l'autoroute 1.

Environ 120 équipes de pompiers sont déployées sur le terrain, soutenues par 11 avions et 3 hélicoptères. Israël a également sollicité une aide internationale auprès de pays partenaires comme la Grèce, la Croatie, Chypre et l'Italie. Dans ce contexte exceptionnel, le ministre de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a envoyé une lettre d'urgence aux maires de tout le pays : "Les célébrations de l'Indépendance représentent le plus beau moment de notre État - et nous devons tout faire pour permettre au public de célébrer en toute sécurité et dans un bon esprit. L'accent doit être mis sur la préparation à des conditions météorologiques extrêmes, une surveillance étroite des scènes et des installations, une coordination avec les services d'urgence et le déploiement d'équipes de sécurité dans tous les lieux de festivités."

Cette situation exceptionnelle vient assombrir les célébrations du 77e anniversaire de l'indépendance d'Israël, qui devaient marquer un moment d'unité nationale en cette période de guerre.