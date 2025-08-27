Israël veut le retrait immédiat du rapport onusien sur la "famine" à Gaza, dénoncé comme "falsifié"

Articles recommandés -

Le ministère israélien des Affaires étrangères a lancé mercredi une offensive diplomatique contre le rapport publié par l’IPC (Integrated Food Security Phase Classification), qui évoque une situation de "famine" dans la bande de Gaza. Son directeur général, Eden Bar Tal, a présenté lors d’une conférence de presse internationale des éléments accusant l’IPC d’avoir « fabriqué » ses conclusions en manipulant les données.

Selon Bar Tal, le rapport repose sur des chiffres tronqués et des « morts virtuels » ajoutés artificiellement pour atteindre le seuil de famine. Israël affirme que 182 décès fictifs ont été insérés afin de franchir le seuil de 188 cas fixé par l’IPC. De plus, le ministère accuse les rédacteurs d’avoir utilisé des échantillons cliniques contraires aux règles de l’organisation et d’avoir pratiqué une sélection partiale des données. Sur un échantillon de 15 749 enfants étudiés en juillet, seuls 7 519 ont été pris en compte, ce qui a permis de faire apparaître un taux de malnutrition dépassant artificiellement le seuil de 15 %. Israël dénonce également le fait qu’une enquête parallèle menée par l’IPC – qui ne concluait pas à une famine – ait été reléguée au rang d’annexe sans figurer dans les conclusions principales. Dans une lettre officielle adressée à l’ONU, Israël exige le retrait immédiat du rapport et menace, en cas de refus, de demander aux pays donateurs de suspendre leur financement aux organisations partenaires de l’IPC.