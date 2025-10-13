Israël veut remettre à Donald Trump sa plus haute distinction civile

Le président israélien Isaac Herzog a annoncé lundi son intention de décerner à Donald Trump la médaille du président israélien, la plus haute distinction civile du pays, en hommage à son rôle déterminant dans la libération des otages retenus à Gaza et à son engagement pour la paix au Moyen-Orient.

Dans un communiqué officiel, la présidence israélienne précise que la décoration sera remise dans les mois à venir, à une date et dans un lieu encore à déterminer.

« Grâce à ses efforts inlassables, le président Trump a non seulement aidé à ramener nos proches chez eux, mais a aussi jeté les bases d’une nouvelle ère au Moyen-Orient, fondée sur la sécurité, la coopération et l’espoir », a déclaré M. Herzog.

Cette annonce intervient alors que Donald Trump est attendu ce lundi matin à Tel-Aviv, avant de prononcer un discours historique à la Knesset, le parlement israélien. Sa visite coïncide avec le retour attendu de tous les otages vivants dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, sous médiation américaine. Le président Herzog a également salué le soutien indéfectible de M. Trump à Israël, évoquant notamment le parrainage des accords d’Abraham — qui ont permis la normalisation entre l’État hébreu et plusieurs pays arabes — ainsi que les frappes américaines contre les infrastructures nucléaires iraniennes en juin. Cette distinction, déjà attribuée à Barack Obama en 2013 par Shimon Peres, récompense les personnalités ayant rendu des services exceptionnels à Israël ou à l’humanité.