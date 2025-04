Israël : Yarden Bibas inaugure une ambulance en mémoire de sa famille - Shiri, Ariel et Kfir

Une cérémonie s'est déroulée ce matin au kibboutz Nir Oz, où l'organisation United Hatzalah a inauguré une "ambulance des souhaits" et une moto à la mémoire des membres de la famille Bibas – Shiri, Kfir et Ariel – sauvagement assassinés en captivité par l'organisation terroriste Hamas.

Par la même occasion, un autre véhicule a été dédié à la mémoire de Dolev Yehud, bénévole dévoué qui avait quitté son domicile le matin du 7 octobre pour sauver des vies, avant d'être tué par des terroristes du Hamas le même jour.

La cérémonie a réuni les amis et soutiens de l'organisation, les familles Bibas et Yehud, des membres du kibboutz Nir Oz ainsi que des bénévoles de United Hatzalah qui ont sauvé des vies sous le feu ennemi lors du samedi 7 octobre et dans les jours qui ont suivi.

Yarden Bibas, époux de Shiri et père de Kfir et Ariel, a déclaré avec émotion : "Du lieu même où j'ai été enlevé à Nir Oz partent aujourd'hui cette ambulance et ces véhicules pour sauver des vies et répandre bonté et fraternité au sein de notre peuple. Si Shiri et les enfants étaient ici, ce serait leur souhait. J'espère ardemment que tous, absolument tous, rentreront bientôt chez eux. Je remercie United Hatzalah pour ce geste touchant en mémoire de ma famille - Shiri, Ariel et Kfir - et je suis convaincu que cette nouvelle ambulance remplira sa mission de la meilleure façon possible."

Sigi Yehud, épouse de Dolev Yehud, bénévole de United Hatzalah assassiné le 7 octobre alors qu'elle était enceinte de neuf mois, a confié : "Je me sens aujourd'hui plus que jamais partie intégrante de la famille United Hatzalah, qui m'accompagne, me rend visite et maintient toujours le contact. C'est ce qui vous rend si spéciaux. Particulièrement après ce qui nous est arrivé, l'héritage de Dolev continue de vivre, et pour cela je vous suis profondément reconnaissante."

Eli Beer, président et fondateur de United Hatzalah, a déclaré lors de l'événement : "Au matin du 7 octobre, des dizaines de bénévoles de United Hatzalah se sont précipités dans l'enfer pour sauver des vies. Parmi eux, Dolev Yehud, dont l'unique objectif était de secourir des bébés, des femmes et des enfants. Ici à Nir Oz, là où des vies ont été fauchées, nous allons sauver et ajouter de la vie grâce à ces nouveaux véhicules qui serviront les habitants de la région. Je suis ému de lancer pour la première fois notre ambulance spéciale qui pourra exaucer les souhaits de tous ceux qui en auront besoin, à la mémoire de Shiri, Ariel et Kfir Bibas, qui nous manquent terriblement."

Le lancement de cette nouvelle ambulance, de la moto et du véhicule d'urgence représente un renforcement significatif des capacités d'intervention immédiate de United Hatzalah dans le sud d'Israël et dans la périphérie de Gaza, garantissant une réponse médicale plus rapide et plus efficace pour les habitants de la région en situation d'urgence.