Israir obtient l’autorisation pour des vols directs vers New York

La ministre des Transports, Miri Regev, a annoncé ce mercredi qu’Israir a reçu l’autorisation officielle pour opérer des vols directs vers New York, devenant ainsi la troisième compagnie aérienne israélienne à proposer des liaisons vers les États-Unis, aux côtés d’El Al et d’Arkia.

Regev a salué cette avancée, déclarant : « C’est une étape importante pour renforcer la concurrence, baisser les prix, améliorer le service et élargir les options offertes au public. »

Dans le cadre du renforcement de la ligne aérienne entre Israël et les États-Unis – notamment après la reprise des vols d’United Airlines vers Israël –, la ministre a souligné que cinq compagnies opèrent désormais entre les deux pays : trois israéliennes et deux américaines. Cette annonce intervient alors que, plus tôt ce mois-ci, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a levé toutes les restrictions sur les vols vers Israël. Ces mesures avaient été imposées en avril en raison de préoccupations sécuritaires, suite à des tirs de missiles iraniens et à l’impact d’un missile houthi à l’aéroport Ben Gourion.

Le groupe Lufthansa devrait reprendre ses vols vers Israël le 1er août. British Airways et la compagnie italienne ITA Airways prévoient également de relancer leurs opérations après une pause prolongée.