Israir riposte à Wizz Air et annonce de nouvelles destinations en Asie

Suite à la visite du directeur général de Wizz Air en Israël et à l'annonce de l'établissement d'une base à l'aéroport Ben Gourion, la compagnie israélienne Israir a contre-attaqué vendredi en dévoilant l'ouverture de nouvelles lignes vers l'Extrême-Orient : la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines. Israir deviendrait ainsi la première compagnie aérienne israélienne à assurer des vols directs vers cet État insulaire asiatique.

La compagnie a également annoncé son intention d'acquérir de nouveaux appareils long-courriers pour environ 80 millions de dollars, afin de faire face à la concurrence attendue de Wizz Air et de développer des liaisons long-courriers à l'avenir.

Le communiqué d'Israir n'a pas épargné les critiques envers la ministre des Transports Miri Regev et Wizz Air, affirmant que cette initiative porterait "un coup sévère aux compagnies aériennes israéliennes". Selon Israir, les compagnies locales ne bénéficieront pas des mêmes conditions que Wizz Air lors de l'établissement de sa base à Ben Gourion, ce qui nuira directement aux passagers israéliens.

"La ministre des Transports accorde à Wizz Air un avantage injuste dans l'attribution des créneaux horaires (slots de décollage) de Ryanair. Aujourd'hui, Wizz Air reçoit trois fois plus de créneaux qu'Israir, alors qu'Israir transporte davantage de passagers et assure également la liaison vers Eilat", dénonce le communiqué.

Israir met en garde contre les conséquences de cette politique : "À une époque où le public israélien est confronté au coût de la vie élevé, aux défis sécuritaires nationaux et économiques, notre responsabilité est de garantir que l'industrie aérienne locale reste forte, efficace, professionnelle et accessible à tous. La politique actuellement proposée par la ministre des Transports crée des écarts injustifiés entre les compagnies israéliennes et étrangères, nuisant directement au public israélien, réduisant l'offre de vols locaux et laissant Israël exposé à une dépendance vis-à-vis des compagnies internationales, qui augmenteront fortement les prix par la suite."

Au-delà de la répartition des créneaux horaires, Israir se plaint également d'exigences de sécurité inégales imposées par le ministère des Transports aux compagnies israéliennes par rapport aux étrangères, ainsi que de règles différentes concernant l'emploi de personnel navigant et au sol étranger.

Pour rappel, il a été annoncé jeudi que dans le cadre de l'établissement de sa base à Ben Gourion en avril prochain, Wizz Air prévoit de déployer dix nouveaux appareils en Israël et d'offrir près d'un million de sièges par an. Cette opération devrait générer un investissement d'environ un milliard de dollars sur le marché israélien et créer 4 000 nouveaux emplois.