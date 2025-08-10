Itamar Ben Gvir réclame le démantèlement de l'Autorité palestinienne

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appelé ce dimanche à engager des mesures concrètes pour démanteler l’Autorité palestinienne. Dans un message publié sur X, il a annoncé son intention de demander au Premier ministre, Benjamin Netanyahou, d’inscrire ce point à l’ordre du jour du prochain conseil des ministres.

"Cela doit être la réponse aux fantasmes de l’ennemi terroriste Abou Mazen (Mahmoud Abbas) sur un prétendu État palestinien : démanteler l’autorité terroriste qu’il dirige", a-t-il écrit.

Contrairement au ministre des Finances Betsalel Smotrich, Ben Gvir n’a pas critiqué, après la réunion du gouvernement, le plan adopté concernant la mise en œuvre d’un engagement obtenu de longue date : favoriser le départ de Gaza d’une partie de ses habitants.

Des proches du ministre ont salué la décision d’évacuer un million de résidents de la bande de Gaza, estimant qu’elle "aurait dû intervenir plus tôt, mais qu’il vaut mieux tard que jamais". Ils ont également rejeté les mises en garde du chef d’état-major de Tsahal, jugées "inutiles", affirmant que "Gaza peut être conquise en quelques semaines".

Selon ces mêmes sources, Ben Gvir entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette décision soit appliquée rapidement, et éviter que le cabinet ne la dilue "au profit d’accords partiels".

Cette nouvelle sortie du ministre, figure de la droite nationaliste religieuse, intervient alors que les tensions restent vives autour de la guerre à Gaza et des perspectives politiques dans les territoires palestiniens. Elle illustre la volonté de Ben Gvir de pousser l’exécutif israélien vers une ligne plus dure, notamment en fermant toute perspective de négociation avec l’Autorité palestinienne.