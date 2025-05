Itamar Ben Gvir sur le mont du Temple pour prier "pour le succès du nouveau chef du Shin Bet"

Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, le ministre du Néguev et de la Galilée Yitzhak Wasserlauf, ainsi que le député Yitzhak Kreuzer se sont rendus lundi sur le mont du Temple à l'occasion de la Journée de Jérusalem.

"Énormément de Juifs affluent sur le mont du Temple, quel plaisir de voir cela. Nous prions pour que les otages rentrent chez eux sains et saufs, pour la victoire dans la guerre, et je prie pour le succès du nouveau chef du Shin Bet, qu'il poursuive nos ennemis et les écrase. Qu'il sache faire la distinction entre l'ennemi et l'ami : les amis, on les embrasse, et les ennemis, on les écrase. Bonne chance, Zini", a déclaré Ben Gvir dans une vidéo publiée sur son compte X.

Parallèlement, la marche traditionnelle des drapeaux, qui se déroule chaque année depuis des décennies selon le même itinéraire que l'année dernière, doit avoir lieu du centre-ville de Jérusalem au mur des Lamentations en passant par les portes de la Vieille Ville et ses ruelles.

Rappelons que le mois dernier, pendant la fête de Pessah, le député Zvi Sukkot était monté prier sur le mont du Temple, bien que les Juifs ne soient pas autorisés à le faire. Après sa prière, il avait écrit sur son compte X : "Nous avons eu le privilège de monter en l'honneur de la fête sur le mont de la Maison de Dieu. Une immense gratitude pour les miracles et les victoires, et une prière du fond du cœur pour le retour de tous les otages et pour une victoire écrasante dans la guerre".

L'administration du mont du Temple avait indiqué qu'il s'agissait de la première fois que Sukkot montait sur le mont, après plus de 14 ans d'absence.