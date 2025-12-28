Itamar Ben Gvir veut imposer une amende de 50 000 shekels pour le "bruit excessif provoqué par le muezzin"

Le président de la commission de sécurité nationale de la Knesset, le député Zvi Fogel, a présenté un projet de loi "pour la prévention du bruit excessif provoqué par le muezzin", soutenu par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Selon cette proposition, aucun système de sonorisation ne pourra être installé ou utilisé dans une mosquée sans autorisation préalable. L'octroi du permis sera évalué en fonction de l'intensité du bruit, des mesures de réduction, de l'emplacement de la mosquée, de sa proximité avec les zones résidentielles et de l'impact sonore sur les habitants. En cas de violation, un policier pourra exiger l'arrêt immédiat du système, et si l'infraction persiste, confisquer l'équipement de sonorisation.

Le projet prévoit des amendes substantielles : l'installation ou l'utilisation d'un système sans autorisation entraînera une pénalité de 50 000 shekels (environ 12 500 euros), tandis qu'une utilisation non conforme aux conditions du permis sera sanctionnée par une amende de 10 000 shekels. Les sommes collectées seront versées au fonds de confiscation.

L'exposé des motifs du projet de loi souligne que "le bruit est défini comme un son indésirable ou comme un son fort, désagréable, inattendu et non souhaité. D'un point de vue médical et scientifique, le bruit constitue une nuisance à tous égards".

Le texte affirme que "selon un modèle qui a évalué l'impact des nuisances sonores, environ 400 Israéliens meurent prématurément chaque année en raison des effets indirects du bruit. En Israël, comme dans de nombreux pays, l'une des nuisances sonores les plus importantes provient du fonctionnement des systèmes de sonorisation dans les mosquées tout au long de la journée. Depuis des décennies, le public est exposé à un bruit insupportable qui nuit à la santé et au quotidien, mais le phénomène persiste".

Le projet ajoute que "de nombreux témoignages à travers le pays indiquent qu'après les événements du 7 octobre, dans le but de s'identifier à l'organisation terroriste nazie Hamas et de nuire à la qualité de vie des citoyens israéliens, l'intensité de la sonorisation, déjà élevée en temps normal, a considérablement augmenté".

Les initiateurs soulignent que "dans de nombreux pays musulmans, comme l'Égypte et l'Arabie saoudite, il existe des restrictions claires sur le niveau sonore, et certains pays interdisent presque totalement l'utilisation de systèmes de sonorisation dans les mosquées".